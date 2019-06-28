Александр Петров покинет сериал «Полицейский с Рублевки»

Российский актер Александр Петров, недавно отказавшийся сняться в продолжении фильма «Гоголь», заявил, что уходит и из сериала «Полицейский с Рублевки».

Как выяснилось, шоу продолжит свое существование, правда, Петров, игравший там одну из главных ролей, в нем больше участвовать не будет.

Также актер рассказал, что у блокбастера «Т-34» продолжения не предвидится.

Петров объяснил свой выбор тем, что ему хочется двигаться вперед. Он рассказал, что «Полицейский с Рублевки» — прошедший этап его жизни, который «был прекрасен».

— Надо идти дальше. Эта эпоха в моей жизни закончилась, — заключил актер в интервью с Сергеем Минаевым, которое на днях появилось на YouTube-канале Esquire Russia.

Помимо этого, Петров озвучил и хорошую новость. Актер заявил, что второй сезон телесериала «Метод» остается ждать совсем недолго: он выйдет уже осенью. Кроме прочего, поклонники смогут увидеть российскую звезду в продолжениях фильмов «Притяжение», «Лед» и в ряде других кинолент.

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