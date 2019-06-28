Преемница Меркель высказалась в поддержку антироссийских санкций
Лучшей альтернативы санкциям против России нет. Об этом в пятницу, 28 июня, заявила председатель немецкой политической партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
— До сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так, — заявила она.
Политик подчеркнула, что Европа не может отвечать бездействием на «аннексию Крыма и войну в Донбассе», хоть и понимает всю тяжесть испытания экономическими санкциями для бизнеса.
Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что сдержанно относится к России и режиму, который, по ее словам, «пытается дестабилизировать политическую систему Европы» с помощью фейковых новостей. Об этом пишет Deutsche Welle.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем партии ХДС в декабре прошлого года.
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