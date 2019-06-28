«Никогда не сдавайся, Фернандо!»: «Зенит» поддержал тяжелобольного коллегу
Бывший футболист петербургской команды «Зенит» Фернандо Риксен страдает боковым амиотрофическим склерозом. Его решили поддержать коллеги из клуба.
Перед тем как отправиться на тренировку, футболисты, тренеры и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев развернули баннер, на котором были написаны добрые слова в адрес спортсмена.
— Никогда не сдавайся, Фернандо! — написала команда поддержки на плакате.
Известно, что Риксен болеет боковым амиотрофическим склерозом уже шесть лет. Этот недуг является неизлечимым. Футболисту была предложена эвтаназия, — он от нее отказался. Сейчас он находится в шотландской больнице, сообщает Lenta.ru.
Сейчас спортсмен полностью парализован. Общаться с родными ему помогает синтезатор речи.
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