Работники ЦОДД помогли задержать похитителя машины
Работники дорожного патруля Центра организации дорожного движения помогли полицейским задержать грабителя.
Установлено, что задержанный мужчина угнал машину.
Во время патрулирования города сотрудники ЦОДД заметили человека, который вел себя подозрительно.
— Патруль обнаружил автомобиль с пробитым колесом. Остановился для оказания помощи. Однако в процессе разговора водитель показался патрульным не вполне адекватным и вызывающим подозрения. Были вызваны полиция и следственная оперативная группа, — рассказал руководитель ЦОДД Александр Евсин.
Он добавил, что по документам владельцем транспортного средства был другой человек. На место вызвали собственника иномарки, подозреваемый задержан.
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