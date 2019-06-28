Жители России рассказали об оптимальном размере пенсии

По результатам опроса, проведенного Сбербанком, каждый третий житель России считает, что пенсионеру достаточно 30 тысяч рублей в месяц.

Минимум 45–60 тысяч рублей хотели бы получать в месяц 28 процентов опрошенных. Хотя 40 процентов респондентов уверены, что их пенсия не превысит тридцати тысяч рублей и считают, что нужно откладывать деньги на комфортную старость.

Результаты опроса также показали, что военнослужащие ожидают большего ежемесячного дохода на пенсии. Двадцать процентов из них рассчитывают как минимум на 100 тысяч рублей.

А вот госслужащим, как выяснилось, хватит и тридцати тысяч в месяц.

Во многом на запросы размеров будущей пенсии влияет заработок человека в настоящее время. Те, кто получают не более 35 тысяч рублей, считают приемлемой пенсию в тридцать тысяч.

А тот, кто живет на 55 тысяч в месяц, придерживается мнения, что ежемесячные выплаты в старости не должны быть меньше 45 тысяч рублей.

Накануне опроса Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что сейчас одной из главнейших целей российских властей является обеспечение нормального дохода пенсионерам, пишет Lenta.ru.

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