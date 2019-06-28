Песков объяснил, почему Путин был на ужине саммита G20 с термосом
• 17:32 • 28 июня 2019
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Президент РФ Владимир Путин на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников «Группы двадцати»
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита «Большой двадцатки» был с термосом.
Российский президент во время ужина в честь лидеров стран — участниц саммита G20 был со специальной кружкой, сохраняющей тепло. Путина с ней замечали и раньше.
По словам Пескова, президент России постоянно пьет чай из этого термоса.
Во время ужина после тоста японского лидера Синдзо Абэ Владимир Путин чокнулся своим термосом с бокалом американского президента Дональда Трампа, пишут «Вести.Ru».
Саммит «Большой двадцатки» проходит в японской Осаке с 28 по 29 июня.
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