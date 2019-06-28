Прохор Шаляпин сообщил поклонникам, что уехал из России
• 18:04 • 28 июня 2019
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Прохор Шаляпин не сообщил, надолго ли он улетел в Нью-Йорк
Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official/?utm_source=ig_embed
Певец Прохор Шаляпин опубликовал в Instagram фото из самолета и сообщил, что отправляется в Нью-Йорк.
— Прощай, любимая Россия! Здравствуй, Америка!— подписал снимок Шаляпин.
Поклонники артиста гадают, надолго ли певец покинул Россию и планирует ли возвращаться.
«Почему «прощай»?», «Вы насовсем туда переезжаете жить?» — спрашивают фанаты в комментариях.
Многие также отметили, что Шаляпин выглядит уставшим, и посоветовали ему отдохнуть во время поездки, сообщает «Утро.ру».
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