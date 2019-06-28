Лекцию о жизни советского скульптора Веры Мухиной проведут в Москве
• 18:06 • 28 июня 2019
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Лекция пройдет в понедельник
Фото: Пресс-служба АО «ВДНХ»
Лекция к 130-летию со дня рождения советского скульптора Веры Мухиной состоится на ВДНХ.
Москвичи и гости столицы смогут побывать на встрече, организованной в лектории павильона-постамента скульптуры «Рабочий и колхозница».
— Одной из самых значимых и знаменитых работ советского скульптора-монументалиста В. Мухиной стал монумент «Рабочий и колхозница», — заявили представители Выставки достижений народного хозяйства.
По их словам, монумент был создан на выставке в Париже в 1937 году.
Лекция 1 июля проводится Департаментом культурного наследия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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