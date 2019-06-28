Суд отправил члена совета директоров «Рольфа» под домашний арест
Басманный районный суд города Москвы отправил под домашний арест до 25 августа директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро. Он обвиняется в незаконном выводе денежных средств за рубеж.
В свою очередь, директор департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолий Кайро отрицает вину в незаконном выводе средств за границу.
— Вину в инкриминируемом преступлении Кайро не признал, — заявил следователь по этому делу.
Ранее стало известно, что владелец группы компаний «Рольф» Сергей Петров и ряд ее руководителей подозреваются в совершении махинаций с валютой на 4 миллиарда рублей. На основании этого в отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Недавно сообщалось, что Петров находится за границей. Известно, что он не собирается возвращаться в Россию, так как избегает уголовного преследования.
В четверг утром сотрудники Следственного комитета явились в несколько дилерских центров компании «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге с постановлениями об обыске. Руководители компании заявили, что не нарушали закон Российской Федерации и готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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