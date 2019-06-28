Против расследовавших отравления в столице полицейских могут возбудить дело
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту халатности должностных лиц ОМВД по Басманному району.
Следственные действия продолжаются в связи с делом столичного отравителя.
— Прокурор ЦАО вынес постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц полиции по фактам халатности, — приводит РИА Новости комментарий официального представителя прокуратуры Людмилы Нефедовой.
Она добавила, что халатность полицейских, которые имели данные о серийных однотипных нападениях на москвичей с использованием отравляющих веществ, позволила уже арестованному мужчине продолжать совершать преступления.
Напомним, Мурат Сабанов, которого обвиняют в отравлении молодежи транквилизаторами в центре города, был арестован на два месяца.
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