«Ей уже плевать»: эксперты объяснили «хамское» поведение Терезы Мэй

Встреча британского премьер-министра Терезы Мэй и президента России Владимира Путина на полях саммита G20 в японской Осаке ожидаемо прошла в негативной обстановке. Мэй выдвинула ряд невыполнимых требований, среди которых, например, освобождение украинских моряков и выдача Британии обвиняемых по делу Скрипалей.

Такую жесткую риторику в отношении российского лидера не использовали даже Барак Обама, Дональд Трамп и Петр Порошенко. Дипломатическая этика всегда соблюдается на уровне встреч глав государств. Итогом таких встреч обычно бывают позитивные коммюнике.

Политологи считают, что Мэй осознанно нарушила дипломатическую этику. Как отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, Мэй ведет себя как женщина, которая давно хотела выговориться, а не как политик.

— Ей уже плевать. Чем она отличается от Трампа? Трамп идет на вторые выборы, а она уходит и никаких перспектив у нее нет. Поставьте себя на ее место. Вы поймете, что выдержать и не вести себя по-хамски довольно сложно. Сейчас она свободна от ответственности за страну, поэтому она выражает свою идеологическую позицию в чистом виде. Она может говорить не то, что нужно, а то, что хочется. Она не ведет себя как дипломат. Она ведет себя как женщина, которая ненавидела кого-то всю жизнь и теперь может об этом сказать.

Политолог-международник, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов задается вопросом, зачем вообще эта встреча понадобилась, если Мэй заявила о невозможности улучшения отношений между двумя странами.

— Все поднятые английским премьером темы, как это ни печально, составляют суть российско-британских отношений. На ее месте эту повестку установил бы любой британский лидер. Другой вопрос, зачем вообще понадобилась встреча, учитывая, что Мэй заявила о невозможности улучшения отношений между двумя нашими странами. Это странно, но, возможно, она хочет поставить точку в своем премьерстве, важным элементом которого был конфликт с Россией, — сказал Лукьянов.

Впрочем, директор Института политических исследований Сергей Марков уверен, что Тереза Мэй еще планирует вернуться в политику, потому и ведет себя так недипломатично.

— Говорят, что после встречи с Путиным она была огорченной. Не уверен, что это так надо воспринимать. Скорее наоборот, она изо всех сил старалась демонстрировать свою «суровость». Мэй явно надеется, что после прихода к власти Бориса Джонсона, у которого, естественно, ничего не получится, все поймут, что права-то была она. И тогда она снова сядет в кресло премьер-министра. Так что женщина думает о своей карьере, — заключил Сергей Марков.

Читайте также: «Перезагрузка 2.0»: политолог рассказал, чего стоит ждать после встречи Путина и Трампа