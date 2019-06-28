Тереза Мэй попросила Путина освободить арестованных украинских моряков
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила обеспокоенность по поводу действий России относительно Украины. Своим мнением по вопросу она поделилась с лидером России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке.
Британский политик заявила о необходимости снизить напряжение между странами, чтобы добиться деэскалации конфликта. В связи с этим она призвала президента РФ освободить 24 арестованных украинских моряков.
Среди прочего обсуждались ситуация в Сирии и вопрос о необходимости сохранения ядерной сделки с Ираном. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя офиса британского премьера.
Напомним, что саммит G20 официально начался в Осаке (Япония) 28 июня, в пятницу. Мероприятие стартовало с небольшим опозданием: лидеры РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса немного задержались на двусторонней встрече.
К настоящему моменту глава российского государства уже пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом и провел переговоры «на ногах» с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Отметим, что завершится саммит в субботу, 29 июня.
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