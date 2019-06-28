Путин поговорил «на ногах» с Меркель, Трюдо и Сальманом в кулуарах G20
Президент России Владимир Путин провел переговоры на ногах с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо. Политики кратко пообщались в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Осаке.
Уточняется, что участники саммита прибыли в дом приемов Осакского замка на торжественный вечер. Когда церемония фотографирования завершилась, Путин и Меркель, стоявшие рядом, воспользовались возможностью и побеседовали во время перехода в зрительный зал.
Помимо этого, российскому лидеру удалось поговорить с Сальманом и Трюдо, пока их коллеги занимали места в зрительном зале. Президент РФ и премьер Канады вели очень оживленную беседу. Диалог завершился рукопожатием, передает РИА Новости.
Напомним, что саммит G20 стартовал в Осаке 28 июня. К настоящему моменту Владимир Путин уже пообщался со своим американским коллегой Дональдом Трампом и уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Саммит завершится 29 июня.
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