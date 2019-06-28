Путин и Трамп закончили переговоры на саммите G20 в Осаке

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп завершили дискуссию на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Встреча длилась один час и 20 минут.

За это время главы государств успели обсудить ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

— Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира, — отметили в Twitter Белого дома.

В начале беседы Владимир Путин заявил, что ему с американским коллегой «есть о чем поговорить», поскольку «все темы обозначены».

В свою очередь Трамп выражал надежду на «интересную дискуссию», в ходе которой будут затронуты, в частности, вопросы «торговли, разоружения и протекционизма».

Напомним, что саммит G20 официально начался в Осаке (Япония) 28 июня, в пятницу. Мероприятие стартовало с небольшим опозданием: лидеры РФ и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса немного задержались на двусторонней встрече.

Особое внимание российской и американской общественности ожидаемо приковано к встрече и переговорам глав двух государств — Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагается, что они могут обсудить давление США на Иран, Украину, ситуации на Ближнем Востоке и в Сирии, а также проблемы контроля над распространением вооружения.

Отметим, что завершится саммит в субботу, 29 июня.

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