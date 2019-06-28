Службы метро работают над восстановлением движения на Филевской линии
Представители Московского метрополитена сообщили, что на одной из линий произошел сбой в движении поездов.
— На Филевской линии метро между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» на пути упало дерево, — ранее заявили представители подземки.
На Филёвской линии (4) метро между станциями «Пионерская» и «Филевский парк» на пути упало дерево. Пассажирам угрозы нет. Движение поездов на участке временно приостановлено.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.
По их словам, угрозы для столичных пассажиров не было. Москвичам рекомендовали воспользоваться Арбатско-Покровской веткой, пока не возобновлено движение поездов.
На месте находятся службы метро, приступившие к устранению сбоя в движении.
Службы #мосметро уже на месте и работают над восстановлением движения на участке Филёвской линии.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 июня 2019 г.
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