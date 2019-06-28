«Это безобразие»: Сергей Зверев будет обжаловать штраф за пикет против завода на Байкале

Российскому певцу Сергею Звереву снизили размер административного штрафа за проведение на Красной площади одиночного пикета против строительства завода на Байкале. Теперь он должен выплатить не 15 тысяч, а 10 тысяч рублей. Свое решение по апелляции Мосгорсуд вынес в пятницу, 28 июня.

Однако таким решением суда певец тоже остался недоволен и в ближайшее время собирается оспорить его. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

— Будем обжаловать. Если надо будет, дойдем до Европейского или Международного суда. Это нельзя так оставлять, — возмутился Сергей Зверев. — Это безобразие. Состава преступления нет, нет конкретного обозначения рамок, где стоять можно, а где нельзя. Это придумано на ходу, потому что вскрылась правда, о которой не хотели, чтобы знали, чтобы была огласка.

То, что затраты на процесс, скорее всего, превысят сумму назначенного штрафа, шоумена не останавливает, потому что своей целью он называет не деньги:

— Люди должны видеть, что справедливость все-таки есть. Как можно судить человека, который боролся за Байкал? Или, получается, делать этого нельзя?

Напомним, Тверской суд Москвы 13 мая признал Зверева виновным в нарушении установленного порядка пикетирования за проведение мероприятия на территориях, «непосредственно прилегающих» к резиденциям президента России.

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