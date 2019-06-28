Стас Барецкий позвал в «Брат-3» Пугачеву, Киркорова и Галкина

Разговоры о новом проекте «Брат-3», главным инициатором которых является исполнитель рэп-шансона Стас Барецкий, продолжают набирать популярность.

Стало известно, что съемки киноленты уже начались. Сообщается, что главного героя будут звать Багров-младший, в то время как роль старшего брата сыграет сам Стас.

Также Барецкий рассказал, что собирается снять в своем проекте Бари Алибасова, который уже дал согласие, и его кота Чучу. Шоумен подготовил для Алибасова роль «бандита-продюсера с криминальными отклонениями».

Помимо этого, Барецкий заявил, что в его ленте примет участие и Максим Галкин. Исполнитель рэп-шансона не упустил возможности и попросил юмориста поговорить с Аллой Пугачевой о съемках в киноленте.

— По сценарию Аллу Борисовну и Максима Галкина, который должен сыграть роль директора подмосковного рынка, убивает киллер, — заявил Барецкий.

На этом шоумен не остановился и рассказал, что сейчас он занимается переговорами с Киркоровым, которого тоже хочет видеть в «Брате-3».

— Если он согласится, то мы сразу под него допишем сценарий, чтобы все было совсем круто, — воскликнул музыкант.

Несмотря на громкие заявления шоумена, Максим Галкин уже опроверг свое согласие на съемки, сообщает «Российская газета».

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