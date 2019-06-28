Представитель Юрия Шатунова разъяснил ситуацию с его госпитализацией
Звезда 90-х, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов в пятницу, 28 июня, был госпитализирован перед концертом в Новороссийске. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил его PR-менеджер Аркадий Кудряшов.
— У Юрия просто разболелся зуб, было это дня два–три назад. Было поздно, клиники были закрыты, пришлось искать помощи через скорую, — рассказал он.
По словам директора музыканта, у Шатунова сейчас проходят гастроли, когда может произойти все, что угодно. Например, исполнитель может простыть. Бывали случаи, когда его продувал кондиционер и певцу приходилось выступать с температурой.
Менеджер исполнителя предположил, что зуб у Шатунова мог заболеть из-за простуды.
Юрию Шатунову 45 лет. Он выступал в составе группы «Ласковый май». С 1991 года занимается сольной карьерой.
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