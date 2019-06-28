«Русские вмешались»: Картер считает, что Трамп проиграл выборы в 2016 году
• 21:13 • 28 июня 2019
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Трамп стал президентом США в 2016 году
Фото: официальный Twitter-аккаунт Дональда Трампа @DonaldTrump
Бывший президент США Джимми Картер заявил, что американский лидер Дональд Трамп на самом деле проиграл президентские выборы в 2016 году, а занять пост ему помогли русские.
По его мнению, если бы расследование проводилось полноценно, то оно показало бы, что в действительности Трампа ожидало поражение.
— Он проиграл выборы, и его привели к власти, потому что русские вмешались от его имени, — заявил 94-летний бывший американский лидер. Его слова приводит издание Politico.
США не раз обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Москва неоднократно опровергала эти обвинения.
Джимми Картер был президентом США в 1977–1981 годах.
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