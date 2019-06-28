Песков рассказал о желании Трампа продолжать диалог с Россией
Президент США Дональд Трамп готов начать диалог с Россией по серьезным темам. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших переговоров американского главы и Владимира Путина на полях саммита «Большой двадцатки».
Песков отметил конструктивный подход Трампа и «желание выправить плачевное положение дел» в области торгово-экономического сотрудничества, уровень которого он оценил как «очень низкий».
По словам пресс-секретаря Кремля, США готовы начать переговоры по вопросам стабильности и разоружения.
— В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне, — резюмировал Песков. Его слова приводит «Российская газета».
Напомним, встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу, 28 июня, в японской Осаке, где проходит саммит G20.
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