Первые два маршрута МЦД запустят осенью
Первые два маршрута Московских центральных диаметров Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск запустят в ноябре этого года.
Такой информацией поделился заместитель гендиректора РЖД Олег Тони.
— Интервал движения будет пять–шесть минут. Но пока это будет совмещенное движение, будут ходить различного рода электрички, различный подвижной состав, — приводит агентство городских новостей «Москва» заявление Тони.
Он уточнил, что через шесть лет все линии, связанные с МЦД, будут четырехпутными.
Для удобства москвичей и гостей столицы планируется ввести единые билеты. В результате чего станет возможно пересесть с городской электрички на московскую подземку.
У МЦД будет такой же график работы, как у Московского метрополитена.
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