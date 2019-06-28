Картина в поддержку сестер Хачатурян появилась в Петербурге

Стрит-арт, посвященный жертвам насилия и, в частности, сестрам Хачатурян, которых судят за убийство издевавшегося над ними отца, появился на одном из зданий в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообществе арт-группы «Явь» в социальной сети «ВКонтакте».

Работа получила название «Крик». Картина изображает окно, за которым стоят агрессор и просящая о помощи девушка. Инсталляция расположена на фасаде здания по улице Мытнинской. Так авторы хотели привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия.

Художники считают, что в таких ситуациях, помимо пострадавших, виноваты и те, кто позволяют и оправдывают агрессию и жестокость.

— В смертях, которые возникают в результате домашнего насилия, в первую очередь виноват сам абьюзер, но также виноваты все те, кто были в курсе ситуации и ничего не сделали, — говорится в тексте публикации.

Напомним, сестры Хачатурян — Ангелина, Крестина и Мария — обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца, тело которого было обнаружено со множественными колото-резаными ранениями 27 июля 2018 года. Недавно суд продлил девушкам запрет на совершение определенных действий до 28 июля.

Читайте также: По следам сестер Хачатурян: что делать в случаях домашнего насилия