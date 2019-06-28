ДНР заявила об обострении конфликта после визита Зеленского
Визит президента Украины Владимира Зеленского на позиции ВСУ привел к обострению общей ситуации на Донбассе. Об этом заявил Руслан Якубов, руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, украинские силовики систематически начали применять оружие, ранее запрещенное Минскими соглашениями. В результате страдают местные жители, дома и жизненно важные объекты инфраструктуры, а также хлебные поля.
— Так, за период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня, — подчеркнул Руслан Якубов.
Владимир Зеленский осмотрел позиции украинской армии 27 мая, передает «Лента.ру».
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