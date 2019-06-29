Павел Глоба рассказал о знаках зодиака, склонных терять правильный путь в жизни

Российский астролог Павел Глоба рассказал о знаках зодиака, которые чаще остальных теряют правильный путь в жизни. По его словам, многие люди на уровне интуиции способны определять свое предназначение, но есть те, для кого это становится сложной дилеммой.

Так, Близнецы, традиционно обладающие большим запасом энергии и жизненных сил, склонны разменивать свою жизнь на мелочи. Кроме того, нередко вместо продвижения к намеченным целям они начинают играть на чувствах своего окружения. В итоге Близнецы легко сбиваются с правильного пути, а это, по словам Павла Глобы, ни к чему хорошему не приводит.

Другой знак, который легко может потерять правильный путь в жизни, — это Овен. Несмотря на способность преодолевать трудности и пробивать любые преграды, представители данного знака легко подвержены кратковременным эмоциональным всплескам. В итоге они могут просто запутаться в собственных целях и планах, теряя изначальную цель и сворачивая с намеченной траектории движения вперед.

У тех, кто родился под знаком Водолея, традиционно присутствует уверенность в правильности собственных действий. По словам Павла Глобы, именно это может выступить в роли инструмента, который не позволит двигаться к правильной цели: сбившись с истинного пути, представители данного знака продолжают верить, что следуют по нужному маршруту. Астролог подчеркнул, что проблему в данном случае усугубляет отсутствие у Водолеев склонности к анализу собственных действий.

Последний знак, который склонен сбиваться с верного пути, — Скорпион. По словам астролога, причиной тому является то, что представители данного знака тратят много времени на различные неприглядные аспекты жизни, такие как ненависть и злоба, таким образом останавливаясь на полпути к намеченной цели, передает портал «Экспресс-новости».

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