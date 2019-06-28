Астролог рассказала об опасностях надвигающегося «коридора затмений»

Астролог Василиса Володина сообщила о скором наступлении «коридора затмений» — периода времени между двумя близкими затмениями. Он начнется 30 июня и завершится 19 июля. Что можно и нужно, а что ни в коем случае не стоит делать в это время, провидица рассказала в своем микроблоге.

По ее словам, все даты, попавшие в «коридор», подвержены сильному влиянию затмений. Причем важны не только непосредственно те дни, когда Солнце и Луна затмеваются, но и окружающие даты.

По этому случаю астролог дала несколько советов по поводу того, чего можно ожидать от такого нестабильного периода.

В первую очередь Володина отмечает, что все планы, совпадающие с временем «коридора затмений», всегда будут протекать не так, как задумано. Паниковать при этом не стоит: если что-то идет не по намеченному пути, то в будущем это даст старт новым важным процессам в жизни.

Помимо прочего, начатые в затмение дела нередко имеют разрушительные последствия, подчеркнула астролог.

Кроме того, сложные и рискованные предприятия и мероприятия обретают еще больший риск, чем прежде. Это касается лишь важных событий.

— Если в коридоре затмений ты услышал прикольный анекдот, надеяться на судьбоносные изменения пока рано, — отметила провидица в Instagram.

При этом она добавила, что такие понятия судьбоносный и, к примеру, непредсказуемый — это не всегда плохо.

— Но кому нужны эти чертовы сюрпризы, когда речь о серьезных делах, — задалась вопросом Володина.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что астрологи рассказали, с какими знаками зодиака лучше всего уживаются собаки.

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