«Истинная рыбка»: Анна Семенович назвала свой любимый вид отдыха
Певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram сообщение, в котором рассказала подписчикам о своем любимом виде отдыха. По словам звезды, им является плавание.
— Я могу целый день находиться в воде — истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет, — написала Анна Семенович.
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Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет. У меня уже есть пару интересных идей , уверена вы их оцените, а как вы отдыхаете? #отпуск #отдых #анясеменович #нарелаксе #позитивщики
Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)
Певица намекнула, что на данный момент у нее появилось несколько интересных идей, с которыми она вскоре поделится с поклонниками. Она также попросила подписчиков поделиться в комментариях своими любимыми видами отдыха.
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