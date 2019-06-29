Эксперт назвал причину отказа от маршрута «Северного потока — 2» через Данию
Причиной отказа оператора проекта «Северный поток — 2» от маршрута через Данию стала политическая конъюнктура. Об этом заявил Алексей Гривач, заместитель главы Фонда энергетической безопасности.
— Наличие первой заявки, одобрение которой теперь находится во власти МИД Дании и полностью политически обусловлено, тормозит работу над альтернативными вариантами, — подчеркнул эксперт.
По его словам, наличие данной заявки тормозило работу над проектами на юго-восточном и северо-западном маршрутах. Они требуют дополнительных финансовых затрат, но на них не смогут повлиять ограничения политического характера, передает РИА Новости.
Напомним, что ранее оператор сообщил, что заявка на один из маршрутов в территориальных водах Дании была отменена через более чем два года ожидания.
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