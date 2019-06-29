Фестиваль фильмов ужасов «Дикие ночи» пройдет в Москве
В Москве и Санкт-Петербурге в июле пройдет фестиваль фильмов ужасов «Дикие ночи». На нем можно будет увидеть новинки, еще не появившиеся в широком прокате.
Главным фильмом фестиваля станет «Капкан» — картина французского режиссера Александра Ажа, который известен работой над лентами «У холмов есть глаза», «Кровавая жатва» и «Зеркала». Продюсером новинки, которая появится в широком прокате только 22 августа, выступил Сэм Рэйми.
Среди других кинолент, которые представят гостям фестиваля, — бразильский хоррор «Клуб каннибалов», аргентинский фильм «Умри, чудовище, умри», американские «Семена» и чешский «Домашний режим».
В столице фильмы можно будет увидеть в летнем кинотеатре «Гараж», а в Санкт-Петербурге — в Angleterre Cinema Lounge, передает «Российская газета».
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