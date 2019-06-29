Депутат Верховной рады заявил о потере Украиной признаков государственности
Украина теряет признаки государственности, что может привести к развалу страны. Об этом заявил Анатолий Могилев, депутат Верховной рады, во время эфира одного из телеканалов страны.
— Мы на сегодня теряем ряд признаков государственности. Сейчас много активистов, которые творят беспредел по всей стране, — заявил депутат.
Он добавил, что война на востоке страны «достала уже всю Украину». По словам Анатолия Могилева, она является главной проблемой в стране, которую стоит немедленно остановить.
Кроме того, депутат отметил, что Рада совместно с рядом структур страны саботируют работу президента Владимира Зеленского, который пытается избавиться от старой власти, передает издание «Известия».
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