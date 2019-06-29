НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам
По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента и сейчас составляет 13,4 процента. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.
Уточняется, что речь идет о доле просроченной задолженности от 90 дней по картам к общей сумме действующих кредитов.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в настоящее время отмечена стабилизация ситуации с «плохими» долгами в розничном кредитовании.
— Прежде всего потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками, — пояснил он.
Одним из наиболее эффективных инструментов стали лимиты по картам. Они позволяют кредиторам следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилями самих заемщиков, передает РИА Новости.
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