Опасный борщевик: откуда взялся в Москве и кто должен вырубать

Этим летом в Интернете все чаще стали появляться фотографии борщевика, растущего в пределах МКАДа. Такие публикации встречаются в районных группах социальных сетей южного и юго-западного округов столицы. Жители активно обсуждают то, что ядовитое растение стремительно распространяет свое присутствие в городе.

Недавно жительница Красносельского района Инга Огнева сфотографировала борщевик прямо в центре Москвы — возле памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби» на пересечении Садово-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова.

Корреспондент «Вечерней Москвы» вместе с активистом общественного движения «Антиборщевик» Денисом Поляковым отправились на место, чтобы разобраться, с чем связано такое нашествие ядовитых сорняков.

Монумент «Стена скорби», центр города. Его окружают благоустроенные тротуары и общественные пространства, административные и банковские здания, кафе, рестораны, магазины. По Садовому кольцу плотным потоком едут машины, по тротуарам спешат по своим делам прохожие. Типичная жизнь мегаполиса.

Не вписывается в общую картину только возвышающийся на небольшом участке газона (справа от памятника) цветущий борщевик. По соседству с ним — его «младший брат», который еще не успел выпустить цветонос. Как же такое возможно, что ядовитые растения спокойно растут в центре столицы и никто их не удаляет? Такое нашествие связано с аномальной жарой или есть еще причины?

— Никакой связи между погодой и борщевиком нет, — объясняет Денис Поляков. — Он не вырастает за один год. Глядя на эти растения, можно сказать, что семена попали в почву приблизительно три года назад. Вероятно, их завезли вместе с растущими рядом елями, когда здесь проводили благоустройство. Скорее всего, и в другие районы города семена попали случайно. Как правило, их завозят на колесах машин с грунтом и лесовозом при транспортировке деревьев.

Как пояснил активист, существует множество сортов борщевика, большинство из них не представляют никакой угрозы для человека. Но вот этот у «Стены скорби» носит гордое название «Сосновский» и является ядовитым.

Он отметил, что если пустить ситуацию на самотек, то растения будут снова и снова давать здесь семена, которые способны всходить в течение 20 лет и дольше.

— Я всегда говорю: увидел борщевик — убей его. Во-первых, из-за него погибают другие растения. Во-вторых, он крайне опасен для человека: его сок вызывает ожоги. При воздействии ультрафиолетовых лучей на коже появляются волдыри, которые заживают очень долго. На пораженных участках образуются рубцы, на кожу не ложится загар, — говорит активист.

Если растение срубить, то оно вырастет снова Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Денис показывает свои руки: на них множество шрамов, оставшихся после контакта с ядовитым растением. Он фермер, выращивает деревья и в радиусе трех километров от своего питомника старается уничтожать все борщевики.

— Чтобы полностью убить борщевик, нужно взять лопату, надеть резиновые перчатки и выкопать растение вместе с корнем. Копать нужно не менее чем на 20 сантиметров вглубь. Если растение срубить, то оно вырастет снова. А выкопанный борщевик нужно утилизировать, — рассказал активист.

Неужели в Москве эту работу не должны выполнять городские власти?

Мы обратились в управу Красносельского района. Заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Виталий Столяров назвал ситуацию с растущим в центре города борщевиком вопиющей и заверил, что примет меры по уничтожению сорняка. Вскоре он сообщил о результатах:

— Мы обратились в обслуживающую этот участок организацию — ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО». Сотрудники выехали на место и выкорчевали борщевик.

В подтверждение своих слов он показал фотографии, на которых видно, что растение больше не растет на газоне у памятника.

Виталий Столяров также добавил, что городские власти обязаны следить за тем, чтобы на территории столицы не росли ядовитые растения.

— Трава должна коситься регулярно — как только достигает высоты более пятнадцати сантиметров. Борщевик, крапива и другие сорняки, безусловно, должны уничтожаться. За эту работу отвечают обслуживающие компании, — сказал заместитель главы управы.

Читайте также: Специалисты рассказали, как лечить ожоги от борщевика