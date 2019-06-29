Ветеринары рассказали о неестественном окрасе голубей
• 08:41 • 29 июня 2019
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Однако отмечается, что ни один из столичных видов голубей не «перекрашивается» в зеленый цвет
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Столичные ветеринары сообщили, что зеленый окрас голубей является неестественным. Таким образом специалисты прокомментировали видео, появившееся в социальных сетях, с птицами, у которых имеется указанный цвет оперения.
— В зависимости от того, живет птица в городе или за городом, цвет оперения не меняется. Многие птицы в течение жизни меняют окраску — это возрастные линьки. Сезонные линьки у северных видов — это когда пестрый летний окрас меняется на белый, — приводит слова ветеринаров агентство городских новостей «Москва».
Однако отмечается, что ни один из столичных видов голубей не «перекрашивается» в зеленый цвет.
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