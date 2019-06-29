Подозреваемый в убийстве на Курском вокзале задержан
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в убийстве на Курском вокзале. По внешним признакам он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Известно, что злоумышленник вступил недалеко от вокзала в конфликт с прохожим. Он нанес тому ножевые ранения. В результате потерпевший скончался.
- Граждане, увидев произошедшее, не позволили скрыться злоумышленнику, а сотрудники транспортной полиции задержали его. В настоящее время мужчина доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России на станции Москва-Курская, - передает пресс-служба МВД слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
В настоящее время полиция выясняет все детали случившегося.
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