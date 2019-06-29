Элтон Джон обвинил Путина в лукавстве после слов президента о либерализме

Британский певец Элтон Джон на своей официальной странице в социальных сетях обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Он сказал, что усматривает лицемерие и лукавство в словах главы государства о либеральных ценностях и состоянии ЛГБТ-сообщества в России.

Таким образом певец отреагировал на интервью, которое Путин дал британскому изданию Financial Times. В нем президент говорит о том, что либеральная идея изжила себя (хотя право на существование имеют все точки зрения, в том числе и сторонников либерализма), а против представителей ЛГБТ-сообщества в России ничего не имеют.

— Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела. Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы», что у вас «нет с этим проблем», кажутся мне лукавством, — возражает Путину в своем Instagram Элтон Джон.

Кроме того, певец затронул тему цензуры, которая коснулась биографического фильма о нем под названием «Рокетмэн». Ряд сцен были вырезаны из ленты в связи с наличием в них темы гомосексуальных отношений.

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