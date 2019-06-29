Вдохновленный Тютчевым Улюкаев написал в колонии стихотворение
Осужденный на восемь лет лишения свободы бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев прислал агентству городских новостей «Москва» свое новое стихотворение, написанное в колонии.
Ранее адвокат Улюкаева уже говорил журналистам о том, что его подзащитный в заключении занимается творчеством, продолжает писать книгу.
— Гроза по Тютчеву, гроза, / Затверженная на уроках, / Раскалывает на глазах, / Как жизнь на до и после срока. / Фарфор небес. Посуду бьем / На электрическое счастье. / Гроза, чреватая дождем, / Распахивает небо настежь. / Его беременность прервать, / Но сохранить озон чудесный / И окрестить — за пядью пядь — / Всю свежевымытую местность, — приводит три катрена из стихотворения Улюкаева АГН «Москва».
Напомним, что бывший министр осужден за получение взятки.
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