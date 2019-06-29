Владимир Путин ответил на критику со стороны Элтона Джона
Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на обвинения в лукавстве и лицемерии со стороны британского музыканта Элтона Джона.
Претензии со стороны певца касались высказывания лидера РФ относительно идеи либерализма и состояния ЛГБТ-сообщества в России.
Путин отметил, что Джон — гениальный музыкант, но он заблуждается в своих взглядах. Президент подчеркнул наличие в стране закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Данная правовая норма является предметом осуждения во многих европейских государствах.
— Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью: пять или шесть полов напридумали, я уже даже не понимаю, что это такое, — передает слова Путина РИА Новости.
По словам президента, указанная часть общества агрессивно проявляет себя по отношению к несогласным. Путин призвал людей разных взглядов быть более лояльными друг к другу.
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