Жена правителя Дубая сбежала от мужа с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хайя сбежала от мужа с детьми и 40 миллионами долларов.
Хайя исчезла еще в начале февраля вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном. Предполагается, что женщина с детьми скрывается в Германии.
Согласно имеющейся информации, причиной побега стал страх за свою безопасность и безопасность детей. А деньги были нужны для обеспечения «новой жизни». По прибытии в Германию принцесса попросила убежища и подала на развод.
Предположительно, именно побег Хайи спровоцировал дипломатический кризис между Германией и ОАЭ, так как Мохаммед бин Рашид требовал возвращения всех членов своей семьи, но Берлин отказался их выдавать, сообщает The Sun.
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