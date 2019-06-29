РПЦ предложила изучать библию в школах из-за недостатка нравственности
• 17:08 • 29 июня 2019
Поделиться:
0
doc7605y42b1qa1k04gon0l
Школьники не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, напомнили в РПЦ
Фото: https://pixabay.com
Современным школьникам не помешало бы глубокое изучение религиозных писаний, уверен глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, изучать тексты ученики могли бы на уроках литературы.
— Школьники учатся 11 лет. В это время они не читают ни Библию, ни Тору, ни Коран, являющиеся важнейшими литературными произведениями, — заявил в ходе эфира на телеканале «Россия 24» Иларион.
Так, он провел аналогию со «Словом о полку Игореве», изучаемым в рамках школьной программы.
Кроме того, современным ученикам, отметил иерарх, не хватает нравственности.
Читайте также: «Отрезает человека от Бога»: священник посетовал на дурное влияние Интернета
Теги:
19:2229 июня 2019
18:3229 июня 2019
18:3029 июня 2019
18:2029 июня 2019
17:5829 июня 2019
17:5529 июня 2019
17:5529 июня 2019
15:1329 июня 2019
14:5729 июня 2019
14:4929 июня 2019
14:3629 июня 2019
13:3929 июня 2019
13:2829 июня 2019
13:1529 июня 2019
13:0129 июня 2019
12:5029 июня 2019
12:1829 июня 2019
11:5329 июня 2019
11:3329 июня 2019
10:5829 июня 2019
10:5029 июня 2019
10:4829 июня 2019
10:2829 июня 2019
10:2129 июня 2019
10:0529 июня 2019
09:4029 июня 2019
08:4129 июня 2019
08:2629 июня 2019
07:5929 июня 2019
07:4329 июня 2019
07:2229 июня 2019
04:5729 июня 2019
04:3929 июня 2019
03:3729 июня 2019
03:1729 июня 2019
02:3129 июня 2019
01:0929 июня 2019
23:3828 июня 2019
23:3028 июня 2019
23:1628 июня 2019
22:5728 июня 2019
22:3728 июня 2019
22:1728 июня 2019
22:1628 июня 2019
21:5328 июня 2019
21:3528 июня 2019
20:4328 июня 2019
19:4928 июня 2019
19:3928 июня 2019
19:0428 июня 2019
18:4928 июня 2019
18:2928 июня 2019
18:2328 июня 2019
18:1728 июня 2019
18:0628 июня 2019
17:5928 июня 2019
17:5028 июня 2019
17:2128 июня 2019
17:1828 июня 2019
17:1728 июня 2019
16:5028 июня 2019
16:2928 июня 2019
16:2828 июня 2019
16:1528 июня 2019
15:5428 июня 2019
15:4128 июня 2019
15:3928 июня 2019
15:3628 июня 2019
15:2828 июня 2019
15:2328 июня 2019
14:5728 июня 2019
14:5428 июня 2019