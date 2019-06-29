Число подтопленных жилых домов в Иркутской области превысило 4 тысячи
Количество подтопленных паводком в Иркутской области жилых домов увеличилось до 4 тысяч, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Уточняется, что из-за выпадения обильных осадков уровень воды в реках значительно поднялся. В результате оказались подтоплены 4 тысячи 42 дома.
В них проживает 9 тысяч 919 человек, в том числе 2 тысячи 269 детей. Кроме того, отмечается, что подтоплены оказались 41 социально значимый объект и 4 тысячи 106 приусадебных участков.
Известно, что происшествие затронуло 48 населенных пунктов в пяти муниципальных районах Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Зиминском, сообщает ТАСС.
Напоминаем, что Росгвардия произвела эвакуацию населения в зоне паводков.
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