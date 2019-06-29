Росгвардия эвакуирует население в зоне паводков на территории Иркутской области
Представители пресс-службы Росгвардии рассказали, что сотрудники силового ведомства принимают участие в эвакуации населения в зоне паводков на территории Иркутской области.
Местных жителей перевозят в пункты временного пребывания. На данный момент благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев и спасателей около 500 человек уже эвакуированы из опасной зоны.
— Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии несут службу в круглосуточном режиме, оказывают гражданам помощь в переправе через реку, следят за безопасностью в зоне подтопления, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в Иркутской области ввиду сложной паводковой ситуации действует режим ЧС. Почти три тысячи домов в указанной зоне подтоплены, 13 мостов повреждены, один человек погиб и двое пропали без вести.
Наиболее сложной ситуация остается на территории Тулуна.
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