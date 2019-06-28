Подтопление почти 3 тысяч домов в Иркутской области привело к эвакуации города
В Иркутской области началась эвакуация жителей города Тулун. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка министерства.
По данным МЧС, причиной стал чрезвычайный рост уровня воды: число подтопленных паводком домов достигло 2,8 тысячи.
Примечательно, что граждане получили предварительное оповещение, но большинство из них отказываются эвакуироваться.
Известно, что в настоящий момент в Тулуне подтоплено более 30 домов. В ведомстве отметили, что число возрастет. Уровень воды в реке Ие превысил 946 сантиметров при критической отметке 700.
— По прогнозам синоптиков, уровень воды может подняться до 1,5 метра, — рассказали в пресс-службе.
Крупный паводок в Иркутской области начался из-за ливней. После этого в регионе ввели режим ЧС.
По состоянию на 18:00 (по местному времени), в пятницу, 28 июня, в 27 населенных пунктах подтоплено приблизительно 2,8 тысячи жилых домов, 16 участков автодорог, 13 мостов. Кроме того, в Тулунском районе погибли два человека — восьмилетний мальчик и 86-летний мужчина. Об этом пишет ТАСС.
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