Алиса Фрейндлих стала прабабушкой
• 17:33 • 29 июня 2019
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28 июня внучка известной советской актрисы родила ребенка
Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Внучка советской актрисы Алисы Фрейндлих поделилась событием из своей жизни.
Анна Тарасова показала фотографию ручек своего новорожденного ребенка.
— 28.06.2019 1:55, — отметила девушка дату и время рождения дитя.
Таким образом, известная 84-летняя артистка Фрейндлих стала прабабушкой.
Читатели поздравили Тарасову с рождением ребенка, оставив много комментариев.
— Аня, поздравляю вашу семью! — написано под постом девушки.
Тарасова вышла замуж за актера Александра Мышинского в 2017 году. Пол и имя ребенка пока что неизвестны.
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