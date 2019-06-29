Мосгаз применит уникальные технологии при реконструкции газопроводов

АО «Мосгаз» начало уникальные работы по реконструкции подводных газопроводов под Москвой-рекой. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе организации.

В рамках реализации масштабной программы первыми стали работы на дюкере «Автозаводский», который проходит по дну Москвы-реки в районе Нагатинской набережной. Впервые за историю газового хозяйства Москвы газопровод прокладывают на глубине более десяти метров от дна реки с помощью тоннелепроходческого комплекса.

Как сообщил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев, технология прокладки газопроводов под дном реки экономична и повышает надежность и безопасность системы газоснабжения города.

— В Москве мы реализуем технологию, по которой пересечение магистральных газопроводов происходит в материковой части под руслом реки на глубине более десяти метров. Такое решение повышает надежность системы газоснабжения на этих участках, исключает необходимость создания резервных газовых сетей и увеличивает эксплуатационные сроки, — сказал Гасангаджиев.

По его словам, в отличие от газопровода, который лежит на дне реки, уложенный на глубину более десяти метров газопровод не нуждается в ежегодном обслуживании и затратах на эксплуатацию и подводные работы. Срок службы таких сетей — от 30 лет и выше.

Программа перекладки газопроводов-дюкеров — одна из стратегически важных задач Мосгаза на ближайшие три года. Сегодня компания эксплуатирует 13 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления общей протяженностью 6,9 километра.

Большую часть дюкеров проложили в центральных районах столицы в 1939–1965 годах, и сегодня они нуждаются в реконструкции. Два из них — «Автозаводский» и «Даниловский» — восстановят в этом году.

Работы по проходке в грунте на дюкере «Автозаводский» начались 29 июня. Для этого специалисты предварительно подготовили стартовый и приемный котлованы.

— Проходка продолжится в течение 30 дней со скоростью десять метров в сутки. Ход работ пройдет с максимальным комфортом для москвичей, без отключения потребителей от газоснабжения, так как система столичных газовых сетей обеспечена необходимым уровнем резервирования, — добавил Гасангаджиев.

Дюкер «Автозаводский» среднего давления диаметром 700 миллиметров и протяженностью более 500 метров имеет две нитки. У нового газопровода-дюкера будет одна нитка диаметром 820 миллиметров и протяженностью более 300 метров. Газопровод — опорная хорда кольцевого газопровода среднего давления Москвы, которая обеспечивает подачу газа на ТЭЦ-9 и КТС № 18 ПАО «Мосэнерго», РТС «Нагатино» и КТС «Нижние Котлы» ПАО «МОЭК», а также промышленные и коммунально-бытовые объекты на юге, юго-востоке и в центре столицы.

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