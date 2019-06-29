Перекрытие улиц отменили в столице во время проведения велоночи
Представители Московского транспорта сообщили, что ограничения движения, ранее запланированные в городе, не будут вводиться.
В столице ожидается XII Московская международная велоночь. Мероприятие запланировано в субботу, 29 июня.
— Велоночь пройдет без перекрытия улиц. Ранее размещенная информация о закрытии движения в центре более не актуальна, — говорится в новости организации.
XII Московская Международная Велоночь, которая состоится сегодня в столице, пройдёт без перекрытий улиц. Ранее размещённая информация о закрытии движения в центре более не актуальна. pic.twitter.com/cRpUQp6qLj— Московский транспорт (@DtRoad) 29 июня 2019 г.
Спортивный фестиваль «Московская велоночь» состоится даже при плохой погоде.
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