Специалисты рассказали о диете, избавляющей от проблем с ЖКТ
Медики рассказали о диете, благодаря которой можно избавиться от ряда проблем в работе желудочно-кишечного тракта.
Специалисты Университета Монаш в Мельбурне разработали целую систему питания. Она получила название FODMAP и предполагает исключение из рациона некоторых углеводов, а также глютена. Через 2–6 недель человек снова может включить их в питание.
FODMAP расшифровывается как «ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы». Это те углеводы, которые плохо всасываются в тонком кишечнике. Их брожение приводит к болезненным и неловким симптомам. Диетологи советуют убрать из рациона пшеницу, яблоки, лук и жевательную резинку без сахара.
В питание стоит включить зерновые, определенные виды фруктов и овощей, белок, твердые сыры и безлактозные молочные продукты. Эксперты советуют потреблять орехи и семена в небольших количествах.
Кроме того, особенность диеты в том, что она не вегетарианская. Предусмотрено употребление мяса и рыбы.
FODMAP проявила свою эффективность в 69 процентах случаев, когда у наблюдаемых участников уменьшился или был полностью убран синдром раздраженного кишечника, передает Daily Express.
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