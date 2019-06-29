Три человека погибли в аварии на подмосковной трассе
• 23:56 • 29 июня 2019
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Помимо погибших сообщается о троих пострадавших
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Пресс-служба подмосковного главка Министерства внутренних дел России подтвердила, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая погибли три человека.
В аварию попала машина Skoda Octavia — водитель допустил столкновение с деревом. Помимо погибших сообщается о троих пострадавших.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате столкновения четырех автомобилей на МКАД.
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