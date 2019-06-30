Продажи кондиционеров из-за жары выросли почти наполовину
На фоне жары, охватившей Центральную Россию в июне, продажи кондиционеров выросли на 44 процента — об этом свидетельствуют данные популярного интернет-сервиса объявлений.
В целом продажи климатической техники возросли на 25 процентов. На настенные кондиционеры приходилось порядка 63 процентов объявлений.
Самые дешевые устройства продавали в Хабаровске (7,58 тысячи рублей), Самаре (7,45 тысячи рублей), Саратове (7,17 тысячи рублей) и Волгограде (6,45 тысячи рублей).
Дороже всего кондиционеры стоили в Абакане (15,46 тысячи рублей), Иркутске (12,35 тысячи рублей), Екатеринбурге (11,92 тысячи рублей) и Владивостоке (11,3 тысячи рублей).
Желающим приобрести кондиционер в Москве пришлось бы выложить в среднем 11,11 тысячи рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса объявлений «Юла».
Ранее эксперты предупредили, что использование кондиционеров не всегда безопасно.
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