Гастроэнтеролог развеяла главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова заявила, что употребление лапши быстрого приготовления не всегда наносит однозначный вред организму, вопреки расхожему убеждению.
По словам специалиста, если этот продукт раз в несколько месяцев позволит себе активный молодой человек с высоким уровнем обмена веществ, вред маловероятен.
С другой стороны, употребление такой лапши человеком с проблемами желудочно-кишечного тракта и печени — ввиду наличия в продукте усилителей вкуса, красителей и эмульгаторов — создаст лишнюю нагрузку на организм и может навредить.
Диетолог подчеркивает, что за счет углеводов низкого качества и отсутствия белков лапша быстрого приготовления имеет высокую энергетическую, но низкую питательную ценность: она быстро усваивается, но не несет пользы для организма.
Эмульгатор Е322, который входит в состав ряда марок лапши быстрого приготовления, вызывает заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек, цитирует эксперта News.ru.
Ранее лапшу быстрого приготовления назвали в числе продуктов опасных для женского здоровья.
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