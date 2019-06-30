СМИ: Американский эсминец вошел в Черное море
Ракетный эсминец военно-морских сил США USS Carney через Босфор вошел в акваторию Черного моря вечером в субботу, 29 июня.
Корабль идет по направлению к Одессе, куда он должен прибыть уже в воскресенье для участия в начинающихся в понедельник, 1 июля, многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019. В них также примут участие военно-морские флоты Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии.
На борту эсминца имеются крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники.
Учения пройдут с 1 по 12 июля. Это уже пятый заход американского боевого корабля в Черное море в нынешнем году.
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