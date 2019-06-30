Названы регионы с самой низкой стоимостью ЖКХ

Самые большие суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Магаданской области, в квитанциях числилась сумма в 3511 рублей в месяц за одного жильца. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети.

Кроме Магадана, высокая стоимость ЖКХ зафиксирована в Камчатском крае (3420 рублей), Мурманской области (3003 рубля), на Чукотке (2774 рубля) и в Московской области (3607 рублей). В целом по стране насчитывается 30 регионов, где платежи за коммунальные услуги превышают среднероссийские показатели.

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году были предъявлены жителям Дагестана (457 рублей в месяц), Тывы (478 рублей) и Ингушетии (488 рублей).

В целом разрыв между наибольшей и наименьшей стоимостью услуг ЖКХ по стране в расчете на одного человека составил 7,67 раза.

Аналитики отмечают, что минимальные платежи приходятся на небольшие регионы с низкими доходами населения, которое не может платить больше, чем сегодня. Что касается регионов с высокими платежами, то в первую десятку вошли северные и дальневосточные территории с суровым климатом и низкой плотностью населения. Поскольку коммунальная инфраструктура там разбросана по большой территории, на потребителя ложатся большие затраты на ее содержание. Жители этих регионов из-за климатических особенностей вынуждены потреблять больше услуг, нежели проживающие на других территориях, пишет «Российская газета».

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